A cura della Redazione

Si sono svolti ieri, giovedì 7 aprile, i funerali di Mimì Quartuccio, l’ex dipendente di Deriver e PrimaVera, dove ha lavorato come ausiliare del traffico.

Mimì era un personaggio molto conosciuto a Torre Annunziata, soprattutto nell’ambiente politico e sindacale. Comunista da sempre, ha militato prima nel PCI e poi in Rifondazione comunista, oltre ad essere stato un rappresentante del sindacato USB.

I suoi amici e compagni hanno allestito per lui una camera ardente nella sede dell’Associazione Agorà in via Fusco. Poi da qui il feretro è stato portato nella chiesta della SS. Trinità di via Gino Alfani dove si è svolto il rito funebre.

Sul sagrato della chiesa, all’uscita della bara, amici e compagni del gruppo “Quelli della Curva” hanno suonato cantato l’inno partigiano “Bella ciao”.

Infine con un lungo applauso, il feretro è stato accompagnato al carro funebre per l’ultimo saluto al compagno Mimì.