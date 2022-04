A cura della Redazione

"Sono molto preoccupato. E credo lo debbano essere più di me i cittadini". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine della presentazione del nuovo portale web e della app per i servizi sanitari a disposizione degli utenti campani, ha manifestato la sua preoccupazione per le imminenti festività pasquali e l'impatto che queste potrebbero avere sulla diffusione dei contagi da Covid-19.

Si tratta del primo periodo festivo post-restrizioni, con la fine dello stato di emergenza, ormai pressoché inesistenti in materia di prevenzione e tutela della salute.

"Qui non c'è bisogno di avere leggi o ordinanze nazionali - ha proseguito De Luca -. In Campania, e nell'area metropolitana in particolare, l'uso della mascherina è obbligatorio comunque perché abbiamo una tale densità abitativa che per una ragione elementare di prudenza è bene portarla. Il dato importante è che ci sono meno ricoveri in terapia intensiva ma cominciamo ad avere problemi nei reparti ordinari, continuiamo a non scendere e questo complica l'assistenza per i malati non Covid. Quando andate a fare la movida - dice rivolgendosi soprattutto ai ragazzi -, per cortesia manteniamo l'uso della mascherina. La togliamo solo per mangiare la pastiera", ha concluso il governatore.