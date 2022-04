A cura della Redazione

Cede una caditoia in via Fusco a Torre Annunziata. Il comandante della Polizia Locale, Gianluigi Palazzo, ha firmato l'ordinanza che dispone il divieto di accesso per ogni categoria veicolare (fatta eccezione per i residenti) in via Fusco - intersezione con corso Umberto I; e in via IV Giornate - intersezione con via Gambardella (fatta eccezione per i residenti).

Divieto di transito, invece, per ogni categoria veicolare in via Fusco dal civico 22 all'intersezione con via Gino Alfani.

Il dissesto si è verificato al centro della strada, lato intersezione con via Gino Alfani. La ditta appaltatrice degli interventi di manutenzione stradale si occuperà di ripristinare il manto viario, attualmente dissestato e letteralmente crollato.

I provvedimenti di viabilità resteranno in vigore fino a «cessata esigenza».