A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha messo a disposizione un’area per la sgambatura di cani in via Solferino località Rovigliano.

All’ingresso è affisso il regolamento per la fruizione dell’area (in realtà è un estratto delle norme vigenti in materia), che è immediatamente fruibile dai cittadini.

È un opera che non è costata nulla al comune di Torre Annunziata perché prevista nelle opere migliorative del verde offerte dalla ditta affidataria Iris Srl di Mariglianella. La nuova area persegue le direttive di una delibera d’indirizzo della giunta comunale del sindaco Vincenzo Ascione.

La manutenzione dell’area è affidata alla stessa ditta del verde pubblico ed ai dipendenti comunali addetti alla cura di verde e giardini. La vigilanza e il controllo sono garantiti dalle telecamere montate sul posto e dalla polizia municipale, che dovrà far rispettare le norme vigenti in materia, riportate anche sul cartellone all’ingresso.