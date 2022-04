A cura della Redazione

Ascoltare un telegiornale ai giorni d’oggi mette addosso una grande angoscia: il Covid che, pur in costante diminuzione, ancora non ci abbandona; la guerra in Ucraina con le immagini di morte di uomini, donne e bambini che rimbalzano su tutte le emittente televisive; morti sul lavoro; femminicidi, assassini per camorra e per mafia. Non ne possiamo proprio più.

Ecco allora che una bella notizia l’accogliamo con grande gioia. Ci mette addosso tanto ottimismo e ci fa ben sperare per il futuro.

A Torre Annunziata oggi, 19 aprile 2022, la nonnina Rosa Fiorenza, coniugata Di Luca, compie 106 anni, essendo nata il 16 aprile del 1916. Non sappiamo se in città esistono persone più longeve di lei, ma di sicuro il suo è un traguardo ragguardevole, soprattutto perché Rosa gode di buona salute. Donna di classe, energica e fine nel suo stile, è anche un’ottima cuoca, brava soprattutto nel preparare la pasta in casa.

Nonna Rosa, attorniata dall’affetto dei suoi figli Tullio, Annalisa, Umberto e Lello, ha spento la candelina del suo 106esimo compleanno.

Le fanno gli auguri i nipoti Aniello Redenta, Anna Lucia e Concetta Formisano.