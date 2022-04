A cura della Redazione

Conferenza stampa dei dirigenti dell’Asl Napoli 3 Sud sulla riapertura di quattro nuovi reparti destinati a pazienti non Covid presso l’ospedale di Boscotrecase: cardiologica UTIC con servizi di emodinamica programmata ed elettrofisiologia, pneumologia e terapia intensiva respiratoria con servizio di broncologia, medicina e rianimazione.

Erano presenti il direttore sanitario dell’ospedale Adriano De Simone, il direttore sanitario aziendale Gaetano D’Onofrio, il direttore generale Gennaro Sostro ed il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto.

“Sono trascorsi oltre due anni da quando l’ospedale di Boscotrecase è stato trasformato in Covid Hospital – afferma D’Onofrio -. Da allora abbiamo affrontato una pandemia che nessuno conosceva. Nessuna Asl ha avuto tanti posti letto per malati Covid come la nostra. Su 542 posti letto ordinari ne abbiamo destinato 175 per malati Covid, di cui il 20 per cento provenienti da altre Asl. Ora finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Per un anno e mezzo ancora, però, avremo malati Covid (nei Comuni dell’Asl Napoli 3 Sud ci sono 120 mila persone che non si sono vaccinate), ma è giunta l’ora di ritornare alla normalità. L’ospedale si doterà di un reparto Covid separato dagli altri, ma si riapriranno altri quattro reparti per accogliere pazienti “puliti”, ossia non contagiati da Covid”.

Poi D’Onofrio ha parlato del programma di riammodernamento dell’ospedale. “Prevediamo tre step: entro il 15 maggio inizieranno i i lavori di ristrutturazione del quarto piano; entro maggio partirà la gara per il nuovo pronto soccorso e l’OBI (osservazione breve intensiva), e contiamo di iniziare i lavori subito dopo l’estate. Infine la realizzazione dell’area chirurgica (II piano) e altri tipi di interventi. Il nostro è un progetto ambizioso ma è anche un chiaro segno di rinascita”.

Ha poi preso la parola il direttore generale Sostro, che ha ringraziato tutto il personale sanitario per l’impegno profuso in questi ultimi due anni. “Il Covid ha messo tutti alla prova, ma ce la siamo cavati egregiamente. Ora il nostro obbiettivo è quello di fare del presidio ospedaliero di Boscotrecase una struttura all’avanguardia. Un ringraziamento particolare va al nostro direttore sanitario Adriano De Simone per l’impegno profuso finora per questo ospedale. Gli auguro le migliori fortune, visto che per motivi personali e professionali ci lascerà e andrà a prestare servizio altrove”.

L’ultimo intervento è stato del sindaco Pietro Carotenuto che ha ricordato le difficoltà incontrate a causa della pandemia. “Mi auguro che al più presto l’ospedale torni alla piena normalità con una struttura molto più efficiente di quella precedente. Lo dobbiamo ad una comunità che ha subito enormi disagi negli ultimi due anni”.