E’ tutto pronto per la prima nazionale di “Re Artù-Opera Musical”, scritto dai maestri Simone Martino e Francesco Antimiani, con la regia di Dario Matrone. Il debutto è in programma sabato 23 aprile 2022 alle ore 21.00 nell’ambito della kermesse “Primavera di Luce in Cripta”. E sarà proprio la suggestiva location della Cripta nella Chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata ad ospitare lo spettacolo in modalità “immersiva”.

Oltre al debutto di sabato, sono previste altre repliche che di seguito segnaliamo: Domenica 24 Aprile alle ore 18.00 e alle ore 20.30 e lunedì 25 aprile ore 18.00 e alle ore 20.30. Posti ancora disponibili contattando [email protected]

“Re Artù-Opera Musical” riprenderà fedelmente la storia dell'unico figlio di Uther Pendragon destinato ad essere il leggendario condottiero britannico, tradito, per volere di un incantesimo della malefica Morgana, dalla sua amata Ginevra e il suo fedelissimo Lancillotto. Il pubblico si troverà letteralmente immerso nella storia, catturato dalla stessa, vivendola in prima persona.

Le emozioni saranno dominanti in uno spettacolo totalmente inedito con un cast d’eccezione, da Francesco Antimiani (direttamente da “Notre Dame de Paris”, “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante ed “Otello-l’ultimo Bacio”), Claudia Paganelli (nei cast di “C’era una volta Scugnizzi”, “Notre Dame de Paris”, “La Divina Commedia Opera Musical”), Eleonora Segaluscio (“Il Miracolo di Marcellino”, “The Toxic Avenger”, “Canto di Natale”), Giovanni de Filippi (“Il Miracolo di Marcellino”, “Sanremo Musical”, “San Michele l’Angelo dell’Apocalisse”, “La Divina Commedia”) Martina Cenere (“Pretty Woman il musical”, “West Side Story Italia”, “Murder Ballad”), Andrea Manganotto, Michele Mennella e Francesco Cirillo.