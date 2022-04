A cura della Redazione

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oggi pomeriggio è stato a Torre Annunziata. L'occasione è l'incontro con gli atleti che frequentano i centri CONI della Campania, tra cui figura anche la Boxe Vesuviana.

Di Maio ha visitato la palestra di via Parini dove ad accoglierlo sono stati i maestri Lucio e Biagio.

“Voglio ringraziare con tutto il cuore il presidente del Coni Campania e il presidente del Coni Italiano, Giovanni Malagò – ha esordito Di Maio - per l’azione di integrazione che stanno facendo per quanto riguarda gli atleti ucraini. Sono arrivati in Italia negli ultimi due mesi 100 mila ucraini, la maggioranza sono donne e bambini, e 30 mila sono minori. Molti di questi ragazzi e di queste ragazze sono atleti a livello agonistico e sono stati accolti dalla comunità delle palestre su tutto il territorio nazionale, come quella in cui sono in questo momento, la Boxe Vesuviana, che ha accolto atleti che andranno a gareggiare in alcuni casi sotto il tricolore italiano. E’ un grande esempio di integrazione. A ciò si aggiunge la speranza che queste persone possano tornare al più presto nel loro Paese. Ma perché ciò avvenga bisogna far vincere la pace e la diplomazia”.

Tra i presenti anche l’ex Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il pugile Patrizio Oliva e i dirigenti regionali del Coni.