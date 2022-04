A cura della Redazione

Dal 20 aprile al 5 maggio, in diversi Comuni della provincia di Napoli e in altre località delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, la Regione Campania è impegnata nella campagna della legalità per sensibilizzare e informare i cittadini sui gravi problemi di usura e racket e mettere a disposizione, per chi è vittima degli aguzzini, gli strumenti utili alla prevenzione e al contrasto.

La criminalità organizzata incassa, in Campania, dall’estorsione e dalle attività di strozzinaggio, intorno ai due miliardi di euro all’anno. Sono circa trecento, tra grandi, medie imprese e piccole attività commerciali, quelle colpite da questa piaga: circa 80 le denunce per usura e 1.100 per tangenti, registrate annualmente.

«Paura, talvolta vergogna, iter burocratici lunghi - dichiara l’assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone (nella foto) - tra le ragioni, nell'assordante silenzio generale, di punti critici irrisolti intorno a questi preoccupanti fenomeni. La Regione Campania, con la rete delle associazioni antiracket e le fondazioni antiusura, attraverso questo road show di incontri e ascolto, si impegna a svegliare le coscienze e conferma il costante impegno nella lotta alla camorra».

Mercoledì 27 aprile, il tour della legalità farà tappa a Torre Annunziata, in zona Porto. Parteciperanno, tra gli altri, l'assessore Morcone, il commissario prefettizio del Comune oplontino, Antonio D'Acunto, il presidente della Federazione Antiracket Italiana, Luigi Ferrucci, rappresentanti delle scolaresche cittadine, e forze dell'ordine. L'appuntamento è alle ore 10 presso l'area parcheggio di via Caracciolo.

Il giorno seguente, giovedì 28 aprile, sempre alle ore 10, l'iniziativa si terrà a Castellammare di Stabia in via Mazzini (giardini pubblici). Oltre alle Istituzioni locali, tra cui il commissario straordinario del Comune stabiese, Raffaele Cannizzaro, vi prenderà parte anche il neo commissario regionale antiracket e antiusura, l'ex questore Santi Giuffrè.

Nel pomeriggio, poi, a partire dalle ore 16, incontro tra i rappresentanti delle imprese di Castellammare e i giornalisti sul tema della collaborazione delle imprese vittime di estorsione e usura con le forze dell’ordine e la magistratura.