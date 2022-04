A cura della Redazione

Confermata anche per il 2022 l'aliquota massima di addizionale comunale Irpef per i contribuenti di Torre Annunziata, pari allo 0,8%, che era già stata applicata nel 2021. Il Settore finanziario dell'Ente, guidato dal dirigente Nunzio Ariano, ha formulato la proposta di deliberazione poi recepita dal Commissario Straordinario.

La Legge di Bilancio 2022 ridefinisce gli scaglioni reddituali di applicazione a partire proprio dal 1° gennaio di quest'anno.

Non cambia nulla per i redditi fino a 15mila euro: l'aliquota relativa all'imposta sulla persone fisiche resta al 23%.

Variazioni si hanno invece per gli scaglioni successivi: da 15.000,01 a 28.000,00 euro, si passa dal 27 al 25%; da 28.000,01 a 50.000,00 euro, si applica il 35% (in precedenza era il 38% con scaglione 28.000,01 - 55.000,00 euro). Vengono infine eliminati gli scaglioni da 55.000,01 a 75.000,00 euro (41%) e quello relativo a redditi superiori a 75.000,00 euro (43%), sostituiti dai redditi superiori a 50.000,00 euro. In quest'ultimo caso, l'aliquota è del 43%.

Confermata anche l'esezione dal versamento dell'addizionale comunale esclusivamente per i titolari di redditi da pensione inferiori a 7.500,00 euro.