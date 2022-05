A cura della Redazione

Clementino contagiato dal Covid. E' lo stesso rapper e presentatore di Made in Sud ad annunciarlo su twitter e Instagram.

"Ciao Ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella (il nuovo album, ndr), la puntata di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio", ha scritto Clementino.

Made in Sud tuttavia andrà in onda regolrmente stasera su Rai Due (ore 21.20). Ad affiancare la conduttrice Lorella Boccia, ci sarà molto probabilmente Maurizio Casagrande, l'attore già ospite fisso nelle due precedenti puntate di questa decima edizione. Tornano anche Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, come annunciato dalla RAI.