A cura della Redazione

Dopo il successo del “Job Meeting” dello scorso 10-11 marzo, il Centro per l’Impiego di Pompei organizza un nuovo evento finalizzato all’incontro tra un’azienda leader del settore edile ed aspiranti candidati.

L’iniziativa avrà luogo nella giornata di martedì 10 maggio, sempre presso la sede del CPI di Pompei in via Mazzini n. 104. Sarà un’importante opportunità occupazionale per i giovani del territorio vesuviano, in quanto consentirà all’azienda di effettuare dei colloqui conoscitivi di lavoro finalizzati a soddisfare il fabbisogno di personale tramite assunzioni.

Nello specifico, i profili professionali ricercati sono: ingegnere civile-termotecnico - ingegnere civile-strutturista - carpentiere edile - caposquadra carpenteria edile (capocantiere) - cappottista - stuccatore edile - approvvigionatore e responsabile acquisti - impiegato amministrativo.

Le principali sedi in cui l’azienda opera con i suoi cantieri sono situate nella penisola sorrentina, ma nel prossimo futuro potranno aggiungersi ulteriori cantieri in relazione a specifiche esigenze.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono aderire all’evento inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo email [email protected], indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi, oppure presentando a mano il curriculm vitae direttamente il giorno dell’evento, che avrà luogo dalle ore 10 alle ore 14.