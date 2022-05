A cura della Redazione

Con il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Governo, Regione Campania e il comune di Torre Annunziata sono state stanziate risorse per l’ampliamento di Villa Parnaso, con l’acquisto di aree private confinanti con l’attuale Parco, e il collegamento tra il prolungamento di via dei Mille e la litoranea Marconi. Inoltre sarà installato un ascensore per dare la possibilità ai disabili di poter raggiugere il mare da Villa Parnaso. Nell'ambito degli interventi è prevista anche la riqualificazione dell’ex darsena Pescatori per realizzare un parcheggio e un’area attrezzata, oltre ad una pista ciclabile di collegamento tra via Gambardella a via Prota.

I fondi ammontano ad oltre 7 milioni di euro.

Per quanto concerne, invece, l’area archeologica, sono previsti interventi ad Oplontis e all’interno dello Spolettificio.

Sull’argomento è intervenuto con una nota il Partito Democratico di Torre Annunziata, attraverso il commissario Paolo Parsico: “Il quadro degli interventi finanziati - correlati anche agli altri interventi previsti dal PNRR e dalle programmazioni ordinarie - è imponente e costituisce un'occasione unica per il territorio – afferma Persico -. Bisogna lavorare affinché non si ripetano gli errori del passato, si presti una rigorosa attenzione ai tempi di realizzazione ed alla qualità delle opere, si impediscano fenomeni di corruzione e di condizionamento della camorra.

Al tempo stesso vanno sviluppate analisi e proposte concrete per la gestione sostenibile delle realizzazioni, la manutenzione, la coerenza degli interventi con un disegno strategico più ampio dello sviluppo della città e della dimensione territoriale vasta.

Facendo tesoro delle esperienze più avanzate sperimentate sul piano europeo e nazionale vanno attivati processi di partecipazione attiva dei cittadini e delle forze sociali; la stessa fase di progettazione degli interventi deve vedere, nelle forme che le norme prevedono, protagonista la nostra comunità.

Senza queste modalità, senza un controllo sociale adeguato aumenta il rischio di ripetere errori del passato, ritrovandosi con interventi scollegati dal contesto o, peggio ancora, che finiscono per restare incompiuti o abbandonati.

Tale collaborazione tra la cittadinanza attiva e le istituzioni - locali e non – è ancora più utile nei comuni commissariati.

Su questi temi - conclude Persico - il PD di Torre Annunziata, insieme alle sue rappresentanze istituzionali e agli altri Circoli dell'area vesuviana svilupperà, in queste settimane, un lavoro di approfondimento, di proposte e di costante iniziativa per promuovere la partecipazione della cittadinanza”.