A cura della Redazione

Lunedì 23 maggio si riunirà la Commissione Elettorale Comunale di Torre Annunziata per nominare gli scrutatori per la prossima consultazione referendaria del 12 giugno, in cui gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sui cinque quesiti relativi alla riforma della Giustizia.

Ci sarà probabilmente il sorteggio, come avvenuto ad esempio a Pompei, in alternativa potrebbe esserci la nomina diretta (come prescrive la legge) tra coloro iscritti all'Albo comunale degli scrutatori. In tutto, si tratta di "scegliere" 156 cittadini maggiorenni (3 per ognuna delle 52 sezioni elettorali) che andranno, insieme al presidente e al segretario, a comporre il seggio.

La seduta di nomina si terrà in adunanza pubblica alle ore 16.30, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti.

Il compenso per gli scrutatori è pari a 192 euro.