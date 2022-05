A cura della Redazione

Le opportunità del Processo civile telematico al centro di un convegno a Sorrento, tra i massimi esperti dei Fori di Torre Annunziata, di Brescia e di Milano, e di esponenti del mondo informatico. Obiettivo? Formare i professionisti del settore all’uso di un software intuitivo, dall’interfaccia semplificata, in grado di agevolare la procedura “digitale”.

Si terrà lunedì 23 maggio, ore 15, al Teatro Tasso di Sorrento, l’evento formativo dal titolo “La nuova frontiera del Processo telematico: Pct Namirial, il software semplice da usare”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, in collaborazione con il Comune di Sorrento.

Un appuntamento decisamente importante sul fronte della tecnologia e dell’innovazione, considerato che sono in corso i lavori per la redazione dei decreti delegati che daranno attuazione alla Legge Delega di riforma del processo civile. L’avvocatura è una componente necessaria di questa riforma e il convegno affronta proprio la questione delle scelte tecnologiche applicate al processo rimesse in capo, da una parte al Ministero, e dall’altra, all’avvocatura stessa.

Dopo i saluti di rito del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, del presidente Coa di Torre Annunziata, Luisa Liguoro e del presidente Unione regionale dei fori della Campania, Gennaro Torrese, riflettori puntati sulla “riflessione tecnologica per il processo alla luce dell’esperienza maturata e dei progetti di riforma”.

Interverranno il presidente sezione Famiglia del Tribunale di Brescia, Dott. Enrico Consolandi, e l’esponente della Commissione informatica dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Daniela Muradore.

A presentare il progetto, il delegato ai servizi informatici Coa Torre Annunziata, Antonio Suarato, il delegato ai servizi informatici Unione regionale fori Campania, Pasquale Damiano, l’esponente Maat Srl, Filippo Pappalardo e il rappresentante di Namirial Spa, Giuseppe Ceccarelli.

Chiusura dedicata alla presentazione del software dal parte di Alessandro Donati di Maat Srl, e alle domande dei presenti.