A cura della Redazione

A causa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in diverse zone di Torre Annunziata.

I disservizi interessano le utenze ubicate in corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, via Roma, via San Francesco Di Paola, via Terragneta, via Giovanni Pascoli, via Giovine Italia, via Provinciale Schiti, via Castriota ed in tutte le relative traverse.

I tecnici della GORI sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:30 di lunedì 23 maggio.