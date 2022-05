A cura della Redazione

Pubblicato il bando del Comune di Torre Annunziata per il sostegno alimentare.

Saranno 540 i nuclei familiari, in particolari condizioni di disagio economico, a cui saranno destinate le derrate da ritirare mensilmente per l'anno in corso. Il servizio sarà garantito dal BAC (Banco Alimentare Campania)

Le istanze vanno presentate a mano, corredate dalla documentazione richiesta, entro le ore 12 del prossimo 16 giugno all'Ufficio del protocollo Generale sito a Palazzo Criscuolo. Le domande sono reperibili all'Ufficio di Piano, in via Parini (ex scuola Manzoni) o scaricabili on line dal sito del Comune.

Per usufruire del beneficio, occorre essere residenti nella città oplontina da almeno un anno, essere cittadini italiani o di uno Stato UE o di un Paese terzo purché muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo, avere un valore ISEE non superiore a 5mila euro.

Per tutti i dettagli, collegarsi alla sezione Albo Pretorio del sito internet del Comune o recarsi presso l'Ufficio di Piano.