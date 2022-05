A cura della Redazione

Ingresso gratuito al cratere del Vesuvio fino al 28 maggio. E' l'iniziativa promossa dall'Ente Parco in occasione della celebrazione della Giornata Europea dei Parchi, che si festeggia il 24 maggio di ogni anno.

Le visite guidate gratuite sono per gli istituti scolastici (medie e superiori) ed i cittadini residenti nei 13 Comuni del Parco: Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio. Possono, però, quest'anno partecipare gratuitamente anche le scuole di Pompei, Cercola, Torre Annunziata, Portici, S. Giorgio a Cremano, Comuni che 5 comuni che ricadono nel territorio della Riserva MaB UNESCO "Somma-Vesuvio – Miglio d’Oro".

Il tour, condotto con il supporto delle Guide del Parco Nazionale del Vesuvio, si svolgeranno lungo i sentieri n. 4 "Attraverso la Riserva Tirone", con accesso da Ercolano, n. 7 "il vallone della Profica", con accesso da San Giuseppe Vesuviano, n. 9 "il Fiume di Lava", con accesso da Ercolano, e n. 11 "La Pineta di Terzigno", con accesso da Terzigno.

Occorre effettuare la prenotazione sul portale online dell’Ente Parco ed esibire all’ingresso, oltre al biglietto, un documento di identità che comprovi la residenza in uno dei comuni del Parco.

«Invitare gli istituti scolastici a effettuare visite guidate lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, che stiamo riqualificando e riaprendo nell’ambito del Grande Progetto Vesuvio - spiega Agostino Casillo, Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio - vuole essere un augurio per la ritrovata normalità dopo questo lungo periodo di restrizioni. Con il coinvolgimento degli studenti vogliamo riprendere quelle importanti interlocuzioni avviate con le comunità locali e il progetto "1000 giovani per il Parco". Siamo convinti - continua - che incentivare i nostri ragazzi a fruire delle bellezze naturali del nostro territorio e incrementarne la consapevolezza dei vantaggi e delle opportunità che comporta il vivere in una delle aree protette più belle del paese, rappresenta il modo migliore per educare al rispetto e alla salvaguardia della natura e della biodiversità».