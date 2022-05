A cura della Redazione

Pulizia della spiaggia a Rovigliano, nei pressi della foce del fiume Sarno, nel territorio di Torre Annunziata.

E' l'iniziativa dei volontari dell'associazione Plastic Free, impegnata nella salvaguardia dei litorali troppo spesso ricettacolo di rifiuti di ogni genere e in particolare di plastica, una minaccia per l'intero ecosistema marino.

Il "clean up" si terrà giovedì 2 giugno alle 16.30, con ritrovo al Villaggio del Fanciullo in via Postiglione.