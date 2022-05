A cura della Redazione

Da Torre Annunziata a Marsiglia in barca, l'iniziativa per la ricerca scientifica sulle malattie rare. E' il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare" presentato questa mattina al Centro Direzionale di Napoli, presso l'auditorium della Regione Campania.

Il chirurgo toracico dell'ospedale "Monaldi" di Napoli, Mario Santini, e l'imprenditore Rosario Gracco sposano la causa delle malattie rare unendo la passione per la vela all’impegno sanitario.

Il 6 giugno salperanno con due imbarcazioni dal porto di Torre Annunziata e in solitario arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova dove si terranno altrettante iniziative per far conoscere le malattie rare.

Il progetto è promosso dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal Centro Coordinamento Malattie Rare delle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Liguria, in collaborazione con l'Università "Vanvitelli" della Campania, l'Ateneo di Marsiglia e la Lega Navale di Torre Annunziata.