A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei organizza, per l’ultima decade di giugno, una giornata di selezione presso la propria sede di via Mazzini n. 104, che consentirà ad un’azienda leader del settore dell’abbigliamento di acquisire i curricula dei candidati e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Nello specifico, i profili professionali ricercati sono:

- Addetto alle vendite online (con esperienza di almeno un anno) - Requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenze informatiche; buona conoscenza della lingua inglese.

- Grafico creativo (con esperienza di almeno un anno) - Requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenze informatiche (Office-Photoshop-Illustrator-InDesign-CorelDraw); esperienza nello sviluppo di progetti di grafica pubblicitaria per abbigliamento, nell’elaborazione di elementi grafici e nella realizzazione ed esecuzione di stampe in digitale.

- Impiegato amministrativo (con esperienza di almeno un anno) - Requisiti: laurea in economia o equipollente; conoscenze informatiche (Office e applicativi di contabilità);

- Organizzatore di convegni (con esperienza di almeno un anno) - Requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenze informatiche; buona conoscenza della lingua inglese;

- Specialista in commercio estero (con esperienza di almeno un anno) - Requisiti: preferibilmente laurea, ma quantomeno diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenze informatiche; conoscenza avanzata della lingua inglese e conoscenza di una seconda lingua tra tedesco, spagnolo, portoghese, russo, francese; eventuale disponibilità a trasferte all’estero.

- Tecnico del web marketing (con esperienza di almeno un anno) - Requisiti: preferibilmente laurea, ma quantomeno diploma di istruzione secondaria superiore; buona conoscenza della lingua inglese; conoscenze informatiche; conoscenza delle tecniche di marketing, delle tecniche di comunicazione commerciale e delle tecniche di analisi del mercato.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail [email protected], indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi. Sarà, poi, premura del CPI informare i candidati della data specifica in cui si terrà la giornata di selezione.