Vesuvio Pride a Torre Annunziata. La manifestazione a tutela dei diritti del popolo LGBTQ+ si è svolta oggi, sabato 4 giugno, nella città oplontina.

LGBTQ+ è un acronimo utilizzato per far riferimento alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer.

Un corteo festante ha attraversato le strade di Torre Annunziata, con raduno alle ore 15 in piazzale Gargiulo (zona stadio Giraud) e partenza alle ore 17. Migliaia di persone provenienti da tutta l'area vesuviana hanno attraversato via Simonetti, via Tagliamonte, corso Umberto I, via Fusco, via Gino Alfani, corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, piazza Giovanni XXIII della Pace, via Dogana, via Caracciolo per arrivare infine nell’area giardinetti in viale Cristoforo Colombo (litoranea).

Bandiere, striscioni, camion e pullman attrezzati, tanta festa e folklore, con giovani e meno giovani tutti a manifestare per la tutela dei diritti del popolo LGBTQ+.

Presenti anche diversi rappresentanti istituzionali dei Comuni dell'area vesuviana, le forze dell'ordine e la protezione civile.