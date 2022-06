A cura della Redazione

Seconda puntata del docu-reality “Boss in incognito”, condotto da Max Giusti. Protagonista sugli schermi, nella prima serata di Rai 2 (ore 21.15), l’imprenditore Ugo Pellegrino, amministratore delegato della Arcadia Yachts, azienda del settore nautico situata a Torre Annunziata (Napoli), in via Terragneta, su una superficie di 47mila mq e alle cui dipendenze ci sono 150 tra impiegati e maestranze.

Il format del programma è risaputo: gli imprenditori, per una settimana, diventano dipendenti “in incognito”, camuffandosi per non farsi riconoscere dai lavoratori. In tal modo vivranno da vicino il lavoro in azienda, confrontandosi con la quotidianità e le esperienze di vita e professionali dei loro dipendenti i quali, allo stesso tempo - ma senza saperlo - potranno farsi apprezzare dai loro datori di lavoro.

I “boss” saranno aiutati dallo stesso Max Giusti che, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito e li sostituirà in alcune occasioni.

A descrivere cosa accadrà nella puntata di questa sera, l’ufficio stampa Rai: “Durante la puntata Ugo Pellegrino si confronterà con alcuni tra i suoi operai: Claudio, che gli insegnerà i segreti della falegnameria e della carpenteria navale; Dymitro, con il quale imparerà a resinare i gusci delle barche; Benito, che lo guiderà nel collaudo pre-consegna di uno yacht. E, infine, con Enzo, che lo istruirà nel lavoro di stuccatura e riparazione di uno scafo. Max Giusti, invece, in incognito in missione per conto del Boss, incontrerà Salvatore, un maestro verniciatore. Agli operai, che lavoreranno fianco a fianco con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto - per non farli insospettire - che si sta girando Back to work – Missione lavoro, per Rai Documentari”.

Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.