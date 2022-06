A cura della Redazione

Sciopero di 4 ore, nella giornata di venerdì 17 giugno, in EAV, l'azienda del trasporto pubblico che gestisce, tra le altre, l'ex Circumvesuviana. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati USB Lavoro privato e Or.S.A., dalle ore 9 alle 13.

"Basta tagli, soppressioni e disservizi, basta con il clima vessatorio e la rappresaglia nei confronti dei lavoratori e dei sindacalisti non allineati al sistema EAV - si legge in una nota delle due organizzazioni sindacali -. Per rilanciare finalmente l’azienda e l’offerta di trasporto pubblico in Campania, dopo anni di scelte politiche e manageriali nefaste che hanno ridotto al collasso il servizio, a scapito di lavoratori ed utenza".

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 8:18

Sarno 8:28

Baiano 8:56

Poggiomarino 8:35

Torre del Greco via C.D. 8:14

Per Napoli da

Sorrento 8:48

Sarno 8:58

Baiano 8:56

Poggiomarino 8:52

Torre del Greco via C.D. 8:13

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 13:06

Sarno 13:16

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:25

Torre del Greco via C.D. 13:50

Per Napoli da

Sorrento 13:36

Sarno 13:22

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:16

Torre del Greco via C.D. 13:01