Pubblicato dal Comune di Torre Annunziata, capofila dell'Ambito Sociale N30 (che comprende, oltre a quello oplontino, i comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase), l'avviso pubblico per l'accesso ai nidi per i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi nell'anno scolastico 2022/2023.

Sono 83 in tutto i posti disponibili, ripartiti per Comune di residenza dei cittadini che ne fanno richiesta: 41 per Torre Annunziata, 9 per Trecase (in questi casi, i bambini frequenteranno la struttura di via Parini nella cittadina torrese); 24 per Boscoreale e 9 per Boscotrecase (la struttura è ubicata in piazza Municipio a Boscoreale).

Le domande, scaricabili dal sito internet del Comune di Torre Annunziata (www.comune.torreannunziata.na.it) o reperibili presso i Segretariati Sociali dei 4 Comuni, vanno presentate agli Uffici Protocollo dei Comuni di residenza entro le ore 12 del 22 luglio prossimo.

Alla scadenza del bando verranno stilate le graduatorie con gli ammessi e gli esclusi.

Di seguito, la tabella con i criteri di valutazione