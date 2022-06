A cura della Redazione

Sul portale urbanistica della Regione Campania (clicca qui) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per il contributo fitti 2021 ai sensi della legge 431 relativa alle famiglie in possesso di contratti di affitto in alloggi privati.

Sono 143 le famiglie di Torre Annunziata che risultano in posizione utile per l'ammissione al contributo, mentre 88 sono in possesso dei requisiti ma non finanziabili, 16 sono state dichiarate inammissibili.

Dalla pubblicazione del decreto e delle graduatorie c'è la possibilità entro 15 giorni di presentare ricorso rispetto alla posizione o alla esclusione. Sono state oltre 38.000 le domande pervenute segno di una straordinaria esigenza sociale. Le risorse utilizzate sono pari a oltre 20 milioni di euro.

"Bisogna far sì che si possano erogare i contributi all'affitto nei tempi più rapidi possibili - afferma Paolo Persico, commissario del Pd di Torre Annunziata -. Inoltre, grazie a risorse aggiuntive nazionali e regionali, si possono determinare le condizioni per uno scorrimento della graduatoria al fine di sostenere un numero più ampio di famiglie. Su questo il Pd di Torre Annunziata proseguirà il suo impegno in rapporto con i diversi livelli istituzionali del Partito. Nel contempo - prosegue Persico - ci confronteremo con i sindacati degli inquilini per predisporre la migliore applicazione del protocollo d'intesa tra Prefettura, Tribunali, Regione Campania, Comuni e organizzazioni sindacali per affrontare l'emergenza sfratti per morosità. Il tema della casa - conclude - è una grande priorità per chi ha a cuore diritti ed equità"..