A cura della Redazione

Sarà emergenza idrica nella zona sud di Torre Annunziata dalla serata del 24 giugno e fino all'alba del 25. La GORI comunica che, per effettuare la manutenzione degli impianti idrici al fine di migliorare il servizio, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle ore 20 di venerdì alle 6 di sabato.

Queste le zone interessate dai disservizi:

Parco Penniniello, Parco Trento, Traversa Andolfi, Traversa Plinio, via Andolfi, via Campestre, via Carminiello, via Castriota, via Cavour, via Cuccurullo, via Cuparella, via Don Minzoni, via Fratelli Cervi, via Gorizia, via Isonzo, via Marzabotto, via Melito, via Montenero, via Muzio Tuttavilla, via Pastore, via Penniniello, via Plinio via San Francesco di Paola, via Sant' Alfonso dei Liguori, via Tagliamento, via Torretta di Siena, via Vittorio Veneto (dai civici 2 al 236), e tutte le relative traverse delle aree indicate.

La GORI ha predisposto un servizio sostitutivo con autobotte in via Penniniello angolo Parco Penniniello, e via Vittorio Veneto, località Poverelli, che sarà attivo dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 24 giugno.