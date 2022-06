A cura della Redazione

Siglata l'intesa tra l'AREV-OD, l'associazione di Torre Annunziata che raggruppa le piccole strutture ricettive del Vesuviano (come i B&B), e il "Sirene Boat Diving", centro d'immersioni subacquee presente sul Porto della città oplontina.

La titolare del centro, Imma Moccia, ha sottoscritto l'adesione al Manifesto dell'Ospitalità Diffusa, il patto tra gli operatori turistico-ricettivi della zona volto a garantire la migliore accoglienza degli ospiti sul territorio.

«Imma - ha dichiarato l'avvocato Aldo Avvisati, presidente dell'AREV-OD - dimostra, nei fatti, di avere ben compreso lo spirito del patto, essendo ben consapevole, in uno alle strutture ricettive associate, che ciò che stanno "vendendo" non è solo, e non è tanto, un loro bene o un loro servizio ma è il nostro "territorio", la sua credibilità, il suo apprezzamento, una chance per la generazione prossima».