A cura della Redazione

Oltre 60 milioni di euro per l'acquisto di ulteriori 202 bus per il trasporto pubblico locale in Campania.

La Regione ha dato il via libera alla gara per la fornitura dei mezzi, gran parte dei quali ecosotenibili ed alimentati a metano, elettrico, ibrido.

E' di 64 milioni di euro l'importo complessivo stanziato. L'11 luglio prossimo, giorno successivo alla scadenza delle offerte, si procederà con la prima seduta pubblica di gara.

In totale, saranno 30 i bus a metano di 7 metri, 63 quelli di 10 metri, ulteriori 63 da 12 metri, 46 invece i mezzi elettrici.