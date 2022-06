A cura della Redazione

Dall’1 giugno al 30 settembre, e per tutti i giorni della settimana, l’Alilauro Gruson ha introdotto il nuovo collegamento marittimo Torre Annunziata-Capri con partenza dal porto oplontino (molo Crocelle) alle ore 7,30 e ritorno a Torre Annunziata alle ore 16,55.

Il traghetto toccherà i porti di Castellammare di Stabia, Sorrento e Capri.

L’acquisto del biglietto avviene direttamente a bordo del traghetto. Il costo di andata e ritorno è pari a 39,40 euro per gli adulti e 21,80 euro per i bambini fino a 2 anni non compiuti.