A cura della Redazione

Nicola Di Donna, dipendente del comune di Torre Annunziata, è stato eletto, al VI Congresso regionale della UIL FPL, Segretario generale Napoli e Campania. Un incarico prestigioso e di grande responsabilità che siamo certi Di Donna saprà svolgere nel migliore dei modi, in virtù della grande esperienza maturata in oltre 30 anni di impegno sindacale.

“Arrivo a ricoprire questo incarico di grande responsabilità – afferma Di Donna - partendo da un Comune di medie dimensioni, quale quello di Torre Annunziata, e giungendo alla guida della categoria più grande della UIL dei lavoratori attivi.

La pandemia ha messo a dura prova il sistema sanitario regionale, ma con l’impegno degli operatori il settore ha retto meglio di altre regioni italiane. Molto c è da fare per rendere la Sanità più vicina alla collettività, il PNRR sarà il volano per recuperare ritardi e carenze di tutto il territorio.

Uguale destino hanno attraversato anche le autonomie locali. I Comuni lamentano una grave carenza di personale, e le leggi e la crisi economica non consentono di colmare i vuoti lasciati dai dipendenti di Quota 100. Bisogna trovare soluzioni legislative che consentano di superare i vincoli imposti agli Enti nei loro bilanci. Continuerò il mio impegno assieme ai lavoratori e sui posti di lavoro – conclude il neo segretario - perché l’incarico non mi toglierà la cosa più bella per un sindacalista: stare in mezzo alla gente partendo sempre dai più deboli”.