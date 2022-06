A cura della Redazione

La Regione Campania ha avviato il percorso per consentire ad alcune migliaia di ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni di avvicinarsi o proseguire alla pratica sportiva, anche al fine di combattere fenomeni di disagio e di povertà educativa.

Sono stati stanziati due milioni di euro per il 2022 e due milioni e cinquecentomila nel 2023 e nel 2024. "E' una scelta quanto mai opportuna e utile", spiega Paolo Persico, commissario del circolo Pd di Torre Annunziata.

In sostanza, la misura prevede, a seguito dell'accreditamento delle associazioni e delle società sportive, l'erogazione di un voucher per quelle famiglie con un reddito Isee basso, fino a 400 euro per figlio, da utilizzare per le pratiche sportive.

I sodalizi dovranno aderire alla manifestazione di interesse pubblicata dall'ARUS, l'Agenzia regionale per le Universiadi e lo Sport, entro il 22 luglio (le info utili sono contenute sul protale della Regione Campania - www.regione.campania.it - sezione "La Regione Informa"). Le società o le associazioni sportive devono avere, tra i requisiti fondamentali, l'iscrizione al registro Coni, la disponibilità di un locale o di un impianto sportivo, ed essere in regola con la normativa vigente.

"Il Partito Democratico di Torre Annunziata - continua Persico - sottolinea il valore fondamentale di questa misura volta anche a combattere il disagio minorile e a sostenere le famiglie con minore reddito. Non bisogna nascondersi il rischio che, questa opportunità, sia poco utilizzata nel nostro territorio per carenza d'informazione sia nei confronti della associazioni sportive che delle famiglie, e per la debolezza di una rete di collegamento permanente tra Istituzioni scolastiche, Comuni, associazioni del terzo settore e volontariato. Il circolo Pd di Torre Annunziata, proprio in ragione di queste criticità e dei dati drammatici relativi alla condizione minorile nel nostro territorio, propone al Coordinamento istituzionale dell'Ambito 30 dei Servizi Sociali di verificare l'opportunità di adottare specifiche iniziative per la promozione della misura regionale e - conclude l'esponente Dem - per favorire l'accesso alla pratica sportiva".