A cura della Redazione

Un tratto di via Fusco chiuso al traffico veicolare per circa un anno. E' quanto disposto con una ordinanza dal comandante della Polizia Locale di Torre Annunziata, Gianluigi Palazzo.

In pratica, dal 30 giugno prossimo e fino al 30 maggio 2023, la circolazione di auto e scooter verrà interdetta nella parte finale della strada, ossia dal civico 61 (all'altezza del Parco dei Medici) fino all'intersezione con via Gino Alfani, poco più di 50 metri, per consenitre i lavori di collettamento fognario al depuratore della foce Sarno. Sempre nella stessa area, viene disposto anche il divieto di sosta e fermata.

Inoltre, istiutita per tutto il periodo l'inversione del senso di marcia in via IV Giornate (ovvero, si può circolare in direzione di via Gambardella). Nel contempo viene disposto il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata dei veicoli, in via Gambardella (lato sinistro seguendo la direttrice di marcia via Caravelli-corso Umberto I) nel tratto compreso tra via Caravelli e via IV Giornate.

Infine, ci sarà il doppio senso di circolazione in via Gambardella, tra via IV Giornate e via Caravelli.