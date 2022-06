A cura della Redazione

Stop alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia tra Torre Annunziata e Napoli San Giovanni Barra. A partire dal 28 agosto, e fino al 30 ottobre, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà i lavori di potenziamento infrastrutturale e di manutenzione sulla tratta, per continuare a garantire i massimi livelli di sicurezza ed efficienza e gli alti standard prestazionali delle linee", si legge in una nota.

"Per consentire le attività di cantiere - prosegue il comunicato -, in un periodo che vede una fisiologica riduzione della domanda di mobilità per studio e lavoro, il programma di circolazione dei treni sarà modificato".

I treni regionali soppressi nel tratto interrotto, saranno limitati nelle località limitrofe o deviati via Linea Monte del Vesuvio per manutenzione straordinaria.