L’emodinamica dell’ospedale Sant’ Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase è stata scelta per la registrazione live di un delicato intervento di cardiologia. Lo stesso verrà trasmesso in video-conferenza al prossimo congresso di cardiologia interventistica del Gise (Società italiana di cardiologia invasiva).

La scelta della società scientifica è un fattore estremamente positivo non solo perché avvenuta tra molte e valide emodinamiche, ma anche perché l'Unità del nosocomio vesuviano è riuscita a raggiungere in meno di due mesi tutti i requisiti tecnologici richiesti per poter essere "protagonista" di questa iniziativa.

"Sono veramente felice e orgoglioso del team che rappresento - afferma il primario di Utic ed Emodinamica Attilio Varricchio -. Dal 21 aprile abbiamo riaperto le attività No Covid dell’UOC di Cardiologia dell’ospedale di Boscotrecase, e senza sosta e con un entusiasmo encomiabile, tutto il personale medico e di comparto si è prodigato per riattivare i servizi di emodinamica, elettrofisiologia, il reparto di degenza di Utic e Cardiologia. Questo - prosegue Varricchio - è solo il primo ma significativo traguardo che abbiamo raggiunto e siamo certi che nel prossimo futuro se ne raggiungeranno altri, sempre sulla scia della passione e della volontà di restituire al territorio ciò che merita. Doveroso - conclude il primario - il mio ringraziamento al dott. Niglio, per la collaborazione instancabile, e alla caposala Baiano per il suo coordinamento".