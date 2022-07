A cura della Redazione

Via Pastore e via Campestre a Torre Annunziata chiuse, parzialmente, al traffico (pedonale e veicolare) dal 18 al 26 luglio.

Il Comando di Polizia Locale ha emanato l'ordinanza che vieta la circolazione lungo le due strade per consentire alla ditta incaricata di effettuare i lavori di sostituzione delle saracinesche idrauliche non funzionanti nella zona.

L'interdizione scatterà dalle ore 8 di lunedì 18 luglio e si protrarrà fino alle ore 17 di martedì 26 luglio.

In via Pastore, verrà chiuso il tratto compreso tra il civico 69 e l'intersezione con via Vittorio Veneto, prevedendo come percorso alternativo quello di via S. Francesco di Paola. Via Campestre sarà invece interdetta nella porzione tra il civico 1 e l'incrocio con via Vittorio Veneto, in questo caso il percorso alternativo è in via Gorizia.