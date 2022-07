A cura della Redazione

Mascherine e quarta dose di vaccino per gli over 60. Occupazione delle terapie intensive che non desta preoccupazione ma grande afflusso di pazienti Covid nelle aree mediche degli ospedali.

Predica prudenza, sempre, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì che ovviamente è incentrata anche sull'emergenza coronavirus. "La situazione delle terapie intensive è ampiamente gestibile - ha detto De Luca -, attualmente sono occupati il 4,5% dei posti disponibili. Questo significa che un miglioramento c'è stato, è un dato positivo, non ci sono fenomeni gravi. Ma se i numeri crescono, la situazione diventa seria".

Sul secondo booster, De Luca incalza: "Facciamolo, altrimenti rischiamo di non avere copertura contro il virus né ora né a settembre. La quarta dose può essere fatta anche senza prenotazione, le ASL sono pronte. Ci regoleremo sulla base dell'afflusso di cittadini ai centri vaccinali".

"Invito a indossare le mascherine - ha proseguito De Luca -, sia all'aperto che al chiuso, soprattutto in situazioni di assembramento come concerti, eventi, passeggiate in strade affollate. Ognuno deve avere senso di responsabilità. Non serve raccomandare di indossarla, un'altra "scienziateria" del Ministero della Salute. O la si indossa o no. Non possiamo e non vogliamo richiudere l'Italia. Se vogliamo essere scapigliati e rompere le righe, a settembre-ottobre richiudiamo tutto. Ai giovani dico di mettere questa maledetta mascherina, divertitivi ma con cautela, così si eviteranno problemi a settembre alla riapertura dell'anno scolastico. Vi ringrazio - conclude - per la collaborazione che volete darci, per il vostro interesse e quello delle vostre famiglie"