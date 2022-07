A cura della Redazione

Esercitazione della Guardia Costiera di Torre Annunziata nel mare antistante il litorale oplontino. "Due bagnanti in difficoltà presso il lido Mappatella”, questa la chiamata giunta alla Sala Operativa della Capitaneria - guidata dal comandante Luca Reale - da parte della pattuglia "Mare Sicuro". Nella zona è giunta immediatamente la Motovedetta CP 542 per prestare soccorso e coordinare le operazioni per il recupero dei naufraghi.

Si tratta di una attività di training particolarmente complessa, volta a rodare i meccanismi di pronto intervento in casi di necessità in un periodo in cui i bagnanti affollano le spiagge. Una distrazione, un malessere e il mare può diventare davvero fatale.

L'esercitazione è stata organizzata nell'ambito del progetto "AmicoMare" con la collaborazione della Scuola Italiana Cani di Salvataggio (SICS).

Vari gli scenari di impiego tra i quali il lancio da terra, dalla Motovedetta della Guardia Costiera in navigazione, e il traino del salvagente. Notevole la presenza di bagnanti incuriositi dall’attività e ottima la risposta dei ragazzi del progetto AmicoMare, che ricordiamo è una partnership di più soggetti tra cui Capitanerie di Porto, Circolo Nautico Arcobaleno e Lega Navale patrocinato dall’Ambito Sociale N30 e Comune di Torre Annunziata.