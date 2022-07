A cura della Redazione

Cambio della guardia per trasferimenti in tre scuole medie inferiori e superiori di Torre Annunziata.

La dirigente scolastica Ersilia Buonocore, proveniente dal Lazio, guiderà dall’anno prossimo l’Istituto Comprensivo “Alfieri” della città oplontina. Al Liceo Artistico “de Chirico”, in sostituzione del prof. Felicio Izzo, andato in pensione, arriverà Rosalba Robello, di Torre Annunziata, proveniente dallo “Stefano Barbato” di Napoli. Alla guida del Liceo “Pitagora-Croce” approderà Maria Olimpia Tiziana Savarese (nella foto), al posto dello scomparso Benito Capossela. La preside ha diretto per un decennio l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino.

Per la dirigente scolastica Savarese sarà un “ritorno a casa”, non solo perché è torrese ma anche perché è stata docente del “Pitagora- Croce”.