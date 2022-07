A cura della Redazione

Dalla serata di venerdì 5 agosto, e fino all'alba di sabato 6 agosto, le utenze della zona centro-nord di Torre Annunziata resteranno senz'acqua. La GORI infatti ha comunicato che, per consentire opere su reti e impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 21 di venerdì alle ore 7 di sabato, in tutto 10 ore di mancanze d'acqua.

Corso Umberto I,

Traversa Maresca,

Traversa Monteleone,

Via XXIV Maggio,

Via IV Novembre,

Via Amedeo Arpaia,

Via Andrea Costa,

Via Antonio Bucca,

Via Carlo Poerio,

Via Cipresso,

Via Dante,

Via dei Mille,

Via Domenico Cirillo,

Via Eleonora Pimentel,

Via Eolo,

Via Gelso,

Via Gino Alfani,

Via Giosuè Carducci,

Via Giuseppe Parini,

Via Guglielmo Marconi,

Via Luigi Iacono,

Via Luigi Staiano,

Via Luigi Zuppetta,

Via Maresca,

Via Mario Pagano,

Via Mauro Marrone,

Via Michele Caravelli,

Via Mulini Idraulici,

Via Pasquale Fusco,

Via Pigmei,

Via Porto,

Via Prota,

Via Sabatino,

Via Sandulli,

Via Scuola,

Via Simonetti,

Via Tagliapietra,

Via Unione,

Via Vagnola,

Via Vesuvio,

Via Vincenzo Gambardella,

Via Vittorio Veneto (da incrocio via Sepolcri a via Vesuvio),

Vico Enrico De Gennaro,

Vico Eruzione,

Vico Forni,

Vico Freddo,

Vico Frumento,

Vico Gelsomino,

Vico Infanti,

Vico Luna,

Vico Nano,

Vico Rosselli,

Vico Sorte,

Vico Zampa.

Tutte le relative traverse.



Va ricordato ai nostri lettori che lo stesso disservizio, durante le stesse ore e nelle identiche strade, si avrà anche tra venerdì 29 luglio e sabato 30.