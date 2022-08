A cura della Redazione

Approdata a Salerno la nave Ocean Viking con a bordo 387 migranti recuperati in mare.

Il porto salernitano era stato indicato dal Viminale per l'attracco dell'imbarcazione, sulla quale ci sono anche circa 150 minori e diversi bambini, il più piccolo ha 9 mesi.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, fa sapere che a bordo c'è un focolaio Covid. "Si ritiene indispensabile a questo punto - con la sola eccezione dei minori non accompagnati - il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima - ha detto De Luca -. Appare evidente, infatti, l'esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l'estensione".

Il governatore ha anche dichiarato che in merito all'arrivo della nave ONG, non c'è stata "nessuna comunicazione preventiva".