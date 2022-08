A cura della Redazione

Contributi per l'acquisto dei libri di testo scolastici, approvate e pubblicate le graduatorie degli ammessi e degli esclusi a Torre Annunziata. Sono in tutto 1.354 gli studenti (tra scuola dell’obbligo e triennio delle Superiori) che riceveranno il beneficio, spendibile presso le cartolibrerie accreditate della città. Le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, in forma anonima.

Per richiedere la fruizione del bonus libri, basterà recarsi presso una di queste e comunicare il codice fiscale dell’alunno. L’esercente verificherà sulla piattaforma on line la presenza del nominativo e provvederà a consegnare quanto dovuto.

Tutti i richiedenti appartenenti alla 1a fascia ISEE (da 0 a 10.633,00 euro) sono rientrati nella graduatoria degli ammessi.

Esclusi invece tutti coloro (78 in totale) le cui istanze erano non conformi al bando o, sebbene regolari, rientravano nella 2a fascia ISEE (da 10.633,01 a 13.300,00 euro). Per questi ultimi richiedenti, infatti, non è stato possibile erogare il contributo a causa dell’esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla Regione Campania.

Per informazioni, gli utenti interessati possono inviare una mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonare al numero 081.535.83.71.