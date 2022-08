A cura della Redazione

Con l’arrivo della bella stagione, per i molti possessori di moto che utilizzano esclusivamente le due ruote o lo fanno prevalentemente nel periodo estivo, è finalmente tempo di risalire in sella alla propria compagna di avventure.

La prima cosa da fare, quando si pensa di tirare la propria moto fuori dal garage, è accertarsi che sia assicurata e, nel richiedere un Preventivo Assicurazione Moto, è fondamentale che esso includa tutte le garanzie accessorie di cui abbiamo bisogno.

Come tutti sappiamo, infatti, la cosa migliore è che ogni polizza sia costruita sulle necessità del singolo mezzo e guidatore, così da non incappare in spiacevoli inconvenienti di percorso, ma spesso il costo del premio assicurativo diventa proibitivo e storicamente il calo delle vendite in questo settore è stato determinato proprio dai prezzi alti delle assicurazioni.

Attualmente, grazie alle molte assicurazioni online e alle diverse possibilità di rateizzazione e di inclusione ed esclusione di garanzie accessorie, risparmiare è più semplice, ma è fondamentale farlo sempre in modo intelligente. Sì, dunque, alle assicurazioni che offrono sconti e vantaggi, ma con un occhio sempre ai servizi e agli standard di sicurezza e affidabilità che in questo settore sono fondamentali.

Nell’andare a costruire progressivamente la propria polizza è necessario, inoltre, analizzare con attenzione sia i servizi offerti che le singole garanzie, selezionando quelle necessarie e realmente utili per la messa su strada del mezzo: pensiamo, ad esempio, al Furto e Incendio, fondamentale nei frequenti casi di furto di moto e scooter, specie nelle grandi città. Questo tipo di garanzia accessoria è sicuramente utile e non è una di quelle su cui pensare di poter risparmiare.

Al contrario, invece, per tutti coloro che utilizzano la propria moto solo per alcuni mesi l’anno un consiglio valido potrebbe essere quello di optare per un’assicurazione sospendibile. Questa tipologia di polizze, infatti, consente la sospensione per un periodo di tempo fissato durante il quale il mezzo non può circolare né sostare in strade pubbliche.

Sospendere la polizza e poi riattivarla non è difficile, basta conoscere la singola procedura che può variare da assicurazione ad assicurazione e scegliere professionisti del settore che in piena trasparenza e serietà permettono di raccogliere ogni informazione utile ad attivare il servizio o tramite contatto diretto, oppure procedendo autonomamente nella propria area personale.

Prendiamo il caso di ConTe.it: la sospensione può essere richiesta in modo semplice e veloce online. Basta accedere all’area personale, nell’apposita sezione cliccare su “gestisci” e poi “sospendi” selezionando la voce “temporanea mancata circolazione del veicolo”. A questo punto basterà indicare la data a partire dalla quale si vuole che la polizza sia sospesa e procedere con il pagamento dei diritti amministrativi, pari a circa 25 euro.

La polizza può essere sospesa per 2 volte durante l'anno assicurativo e, se il periodo di sospensione supererà i 90 giorni, la scadenza annuale della polizza verrà posticipata.

Considerando che, oltre all’obbligatorietà per legge, l’assicurazione del proprio veicolo costituisce una tutela verso sé stessi e gli altri, è bene informarsi, capire come risparmiare, e scegliere infine la strada più adatta alle proprie esigenze, giocando appunto sulla scelta di garanzie accessorie, rateizzazione del premio e, nei casi possibili, sospensione della polizza per i periodi di inutilizzo.