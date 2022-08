A cura della Redazione

Nuovi disagi per pendolari, lavoratori e studenti che utilizzano il trasporto regionale su ferro per gli spostamenti. Questa volta non c'entrano i treni della Circumvesuviana bensì quelli di Trenitalia, i cui convogli non circoleranno per due mesi sulla Linea Napoli-Salerno via Torre Annunziata. RFI infatti ha predisposto interventi sulle infrastrutture che determineranno la sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta Torre Annunziata Centrale-Nocera Inferiore dalle ore 23:00 del 28 agosto alle ore 4:00 del 31 ottobre prossimi.

Questi i treni regionali circolanti da Orario Ufficiale delle relazioni:

Napoli Campi Flegrei - Salerno: originari/limitati da/a Torre Annunziata Centrale;

Napoli Centrale - Eboli/Sapri/Paola/Salerno: deviati via Linea Monte del Vesuvio;

Torre Annunziata - Salerno: limitati/originari a/da Nocera Inferiore;

Napoli Centrale - Avellino: limitati/originario a/da Nocera Inferiore.

Inoltre, sono stati predisposti servizi autobus per garantire i collegamenti con le stazioni interessate alle variazioni di orario e fermate dei treni coinvolti. In particolare:

Bus tra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore con frequenza ogni 15 minuti con tutte le fermate intermedie (Pagani, Angri, Scafati, Pompei);

Bus tra Torre Annunziata Centrale e Salerno con frequenza ogni 30 minuti (via autostrada nella tratta Nocera-Salerno);

Bus tra Torre Annunziata Centrale e Salerno in sostituzione dei treni deviati via Monte del Vesuvio con fermata a Pompei e Nocera Inferiore;

Bus tra Nocera Inferiore e Torre Annunziata Centrale con frequenza ogni 15 minuti con tutte le fermate intermedie;

Bus tra Nocera Inferiore e Napoli Centrale con frequenza ogni 30 minuti;

Bus tra Nocera Inferiore e Napoli Centrale in fascia pendolare in sostituzione dei treni deviati via Monte del Vesuvio con fermata solo a Pompei e Nocera Inferiore.

I punti fermata individuati per gli autoservizi sono:

a TORRE ANNUNZIATA CENTRALE piazzale stazione;

a POMPEI piazzale Stazione per i bus direzione Salerno;

a POMPEI Bivio Stazione SS 18 Fermata SITA per i bus direzione Torre /Napoli;

a SCAFATI Via del Polverificio, palina SITA SUD;

ad ANGRI Bivio staz.SS18 ang. corso Vittorio E. (fermata CSTP);

a PAGANI Via Olivella, Ospedale Civile A.Tortora (fermata CSTP);

a NOCERA INFERIORE piazzale stazione-angolo via Bruno Grimaldi;

a SALERNO piazzale Stazione;

a NAPOLI CENTRALE Terminal bus Corso Arnaldo Lucci, Napoli Centro Direzionale Piazzale Kagoshima per i bus in partenza da Napoli;

a NAPOLI CENTRALE Via G. Ferraris – Circumvesuviana e Terminal bus Corso Arnaldo Lucci per i bus in arrivo a Napoli;

a MERCATO S.S. Via Marzio d’Amato in corrispondenza dell’omonima piazza e Via Pioppi (altezza capolinea Busitalia Campania);

a MONTORO FORINO Bivio FS;

a SOLOFRA Rotatoria uscita autostrada, alt. Supermercato Sole365;

ad AVELLINO Piazzale antistante la Stazione;

a CASTEL S.GIORGIO ROCCAPIEMONTE presso cimitero;

a TORRE DEL GRECO Via del Corallo altezza palina ANM;

a PORTICI-ERCOLANO Piazzale esterno altezza rotatoria palina ANM.