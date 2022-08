A cura della Redazione

I Codplay a Napoli. La band inglese si esibirà a Napoli,allo stadio Diego Armando Maradona, il 21 giugno 2023. La tappa nella città partenopea fa parte di un tour mondiale che proseguirà in Italia con altri due concerti: stadio San Siro di Milano, il 25 e 26 giugno.

Soddisfazione da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che in una nota sottolinea la straordinarietà dell’evento. "L'arrivo a Napoli dei Coldplay, una delle band più seguite e apprezzate al mondo, rappresenta una notizia straordinaria per diversi motivi. Testimonia innanzitutto il ritrovato appeal internazionale della nostra città per ospitare grandi eventi: il processo di crescita di una capitale europea passa anche per una programmazione culturale e turistica di spessore e annunciata col dovuto anticipo che consenta di organizzare al meglio i servizi da garantire, la rete di accoglienza da infittire e la conseguente promozione da sviluppare.

Biglietti del concerto dei Coldplay a Napoli: prezzi per i vari settori

I biglietti saranno disponibili in vendita online su TicketOne.it dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto. In esclusiva ci sarà un presale per gli iscritti a MyLiveNation, dalle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto fino alle ore 10.00 di giovedì 25 agosto.

I prezzi per ciascun biglietto saranno i seguenti: