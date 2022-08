A cura della Redazione

Sostituzione delle saracinesche idrauliche obsolete in via Mauro Morrone a Torre Annunziata (cosiddetto vicolo dei Poverelli), cambia il dispositivo di traffico nella zona.

Il Comando di Polizia Locale ha adottato l'ordinanza che istituisce, dalle ore 8 del 23 agosto, e fino a conclusione dei lavori da parte della GORI, non oltre le ore 17 del 6 settembre prossimo, l'obbligo di svoltare a sinistra in direzione via Simonetti per i veicoli (di tutte le categorie) che percorrono via Morrone con direzione di marcia traversa Maresca.

Sul fronte viabilità, infine, è stata riaperta al transito veicolare via Caravelli. Sono stati infatti ultimati i lavori al sistema di collettamento fognario nella zona.