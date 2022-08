A cura della Redazione

Ha preso il mare la nuova unità di Sherpa 80 XL. Nello stabilimento nautico Arcadia Yachts, in via Terragneta a Torre Annunziata, è stato realizzato un nuovo esemplare di questo yacht di 24 metri in grado di offrire ben 220 metri quadrati di superficie complessiva tra aree interne ed esterne sempre vivibili.

Lo Sherpa 80 XL ha cinque cabine rispetto alle tre o quattro della versione «tradizionale. Gli ambienti sono stati progettati per l'accoglienza e il comfort di tutti, amici o familiari, per day party o lunghe crociere.

Il design degli esterni è stato curato da Hotlab, quello degli interni porta la firma di Buratti Architetti, l’architettura navale è di Arcadia Yachts.

La propulsione è affidata alla tecnologia Volvo Penta Ips, che consente un’autonomia di oltre 1.200 miglia nautiche a una velocità di 10 nodi, e una velocità di punta di circa 23 nodi grazie alla potenza erogata da due Ips 1350.

Per ridurre al minimo l’impatto ambientale grazie alle energie rinnovabili, Sherpa 80 XL è equipaggiato con pannelli solari che garantiscono circa 3 kilowattora di energia pulita (sufficiente ad alimentare i principali servizi a bordo) ed è dotato di dispositivi a basso consumo e luci a led.