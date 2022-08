A cura della Redazione

"Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata".

A dirlo all'ANSA è Michele Russo, figlio di Rosa Russo Jervolino, ex ministro, ex sindaco di Napoli ed esponente di spicco della Dc, parlando della falsa notizia della morte della madre che si era diffusa in mattinata.

"Non so come sia potuta uscire una cosa del genere - si chiede Michele Russo -, mamma è tranquilla e serena nella sua casa di Roma".

Rosa Russo Iervolino compirà il 16 settembre prossimo 86 anni. E’ stata per 22 anni parlamentare, dal 1979 al 2001, ed ha ricoperto tre volte la carica di ministro. Inoltre dal 2001 al 2011 è stata sindaca di Napoli.