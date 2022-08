A cura della Redazione

Si terrà giovedì 1 settembre, alle ore 16, l'adunanza pubblica per la nomina degli scrutatori a Torre Annunziata che andranno a comporre - insieme ai presidenti e ai segretari - i seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

La seduta si svolgerà presso l'Ufficio Elettorale ubicato in piazza Nicotera.

Nella città oplontina sono 52 le sezioni elettorali, in ciascuna ci saranno 4 scrutatori. Per i presidenti di seggio, trattandosi di una doppia tornata elettorale (Camera e Senato), il compenso è di 187 euro (157 euro paga base più 37 euro elezione aggiuntiva), per gli scrutatori e i segretari 145 euro (120 euro più 25 euro).