A cura della Redazione

Dal 7 settembre e fino alle ore 23.59 del 17 ottobre, sarà possibile accedere alla piattoforma digitale per presentare istanza di contributo per la fornitura dei libri di testo in relazione all'anno scolastico 2022/2023. Interessati gli studenti di medie e superiori che frequentano gli Istituti di Torre Annunziata.

La misura agevolativa è rivolta a quei nuclei familiari che presentano ISEE da 0 a 10.633,00 euro (I fascia) e da 10.633,01 a 13.300,00 euro (II fascia).

Per la procedura telematica, l'unica possibile per ottenere il beneficio, basta collegarsi al sito https://www6.eticasoluzioni.com/iscrizioninettorreannunziata.